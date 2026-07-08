عبر أبشر.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، بما يتيح للراغبين المشاركة في المزايدة واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.

وأوضحت الإدارة أن المزاد ينطلق اليوم الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الخميس 24 محرم 1448هـ الموافق 9 يوليو 2026، داعية المهتمين إلى الاستفادة من الخدمة خلال فترة المزاد.

وبيّنت أن المشاركة تتم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ومنها المرور، قبل الانتقال إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على اللوحات المطروحة والدخول في المزايدة بكل يسر عبر المنصة الرقمية.