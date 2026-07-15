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عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
المواطن - واس

تواجه أكثر من نصف الولايات الأمريكية تفشيًا لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء.
وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، اليوم أنه قد سُجّلت نحو 7 آلاف حالة مؤكدةً أو مشتبه بها بداء السيكلوسبورا، وهو عدوى يسببها طفيلي مجهري في 34 ولاية أمريكية.
وأوضح المركز أن هذا المرض ينتشر عندما يتناول الشخص طعامًا أو مياهًا ملوثة بالطفيلي، وعادة ما يكون ذلك عبر المنتجات الطازجة التي لم يتم غسلها أو طهوها جيدًا، مشيرًا إلى أن الأعراض تشمل الإسهال وفقدان الشهية والحمى والقيء.
وتحذّر الجمعية الطبية الأمريكية من احتمال حدوث انتكاسات، إذ يمكن الأعراض أن تختفي ثم تعاود الظهور.

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