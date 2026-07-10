عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية

يُعد العسل ومنتجاته التحويلية من الموارد الاقتصادية الواعدة في منطقة نجران، في ظل ما تنتجه من أنواع متعددة من العسل الطبيعي، أبرزها السدر والطلح والسمر والسلم والقرض، إلى جانب منتجات مشتقة تشمل الصابون والكريمات وغذاء ملكات النحل والعكبر.

وتتراوح أسعار العسل في المنطقة، بحسب نوعه وجودته وطريقة عرضه صافيًا أو بالشمع، بين 100 و400 ريال للكيلوغرام، فيما تشهد المنتجات التحويلية إقبالًا متزايدًا، بما يسهم في تنويع مصادر دخل النحالين وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع.

وعكست الجوائز الذهبية والبلاتينية التي حققها عدد من نحالي نجران في مسابقات دولية خلال الأعوام الماضية، من بينها مسابقات لندن وباريس وأفضل عسل عربي، ما وصل إليه القطاع من تطور في جودة الإنتاج، وقدرة المنتج المحلي على المنافسة عالميًا.

وأسهمت المبادرات التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران في نشر أساليب التربية الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الجودة، إلى جانب حماية سلالة نحل العسل المحلية من التلوث الوراثي.

وشملت هذه المبادرات تسليم 33 نحالًا نحو 408 ملكات نحل محلية ملقحة عام 2023، ضمن مشروع حماية سلالة النحل المحلي، إضافة إلى دعم 20 نحالًا خلال عام 2026 عبر برنامج «ريف»، وتزويدهم بأدوات حديثة تسهم في تطوير المناحل وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن هذه الجهود تأتي ضمن برامج الوزارة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين النحالين في المناطق الريفية، ورفع جودة الإنتاج وكمياته، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، استعرض خبير تربية النحل وإنتاج العسل والباحث الأكاديمي بجامعة نجران الدكتور هادي اليامي، تجربته في الانتقال من إنتاج العسل إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بمنتجات خلية النحل، ومنها المراهم والصابون والخل، مشيرًا إلى حصول عدد من نحالي المنطقة على جوائز دولية متتالية في جودة العسل.

وبيّن أن تنقل النحالين بمناحلهم بين مناطق المملكة وفق مواسم الإزهار يسهم في تنوع الإنتاج وجودته، بدءًا من عسل السلم والسمر، ووصولًا إلى عسل السدر.

وفي السياق، أكد عدد من النحالين أن الإنجازات التي تحققت في مسابقات جودة العسل تمثل شهادة على قدرة المنتج السعودي على المنافسة والوصول إلى معايير متقدمة، مشيرين إلى أن دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامجها أسهما في تطوير القطاع وتمكين منتجاته من الحضور في المحافل الدولية.