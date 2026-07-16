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حين يلتقي الحلم بالإنجاز

عسير.. في عين الأمير تركي بن طلال

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢١ مساءً
عسير.. في عين الأمير تركي بن طلال
بقلم: دخيل الله أحمد الحارثي

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هناك أماكن لا تُقاس بمساحتها، بل بالأثر الذي تتركه في القلوب، وعسير واحدة من تلك الأماكن التي وهبها الله جمال الطبيعة ودفء الإنسان، حتى أصبحت قطعةً أصيلةً من هذا الوطن العزيز لا تشبه سواها. جبالها الشامخة، وضبابها الذي يعانق القمم، وقرى تراثها العريق، كلها تحكي قصة أرضٍ اختارت أن تبقى وفيةً لهويتها، وهي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل.

حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على أن تنعكس التنمية على حياة الإنسان قبل المكان، لتبقى عسير وجهةً يعتز بها أهلها ويقصدها زائرها بإعجاب، في صورةٍ تجسد جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وعلى الجانب الإنساني، برزت مواقف سموه التي أكدت أن القيادة الحقيقية تُقاس بقربها من الناس. فقد أولى العمل الخيري والمبادرات المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، ودعم ثقافة التطوع، وشجع كل يدٍ تمتد بالعطاء، إيمانًا بأن المجتمع المتكاتف هو أساس التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التميز بدعم القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اللذين جعلا تنمية الإنسان والمكان ركيزةً أساسيةً في مسيرة الوطن ورؤية المملكة 2030.

واليوم، تواصل عسير مسيرة ازدهارها، محافظةً على أصالتها، ومنطلقةً نحو آفاقٍ أوسع في التنمية والسياحة والاستثمار، لتتحول الرؤية إلى واقع، والطموح إلى إنجازاتٍ يلمسها الجميع.

وفي عين الأمير تركي بن طلال، تبقى عسير وطنًا يزدهر بالإنسان قبل العمران، ويكبر بالعطاء قبل الإنجاز، لتغدو نموذجًا ملهمًا لقيادةٍ آمنت بالمكان وأهله، فصنعت حاضرًا يبعث على الفخر، ومستقبلًا يفيض بالأمل.

*مطوف ضيوف الدولة بالمسجد الحرام

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