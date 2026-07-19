عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً
تعرضت منصتا “فيسبوك” وإنستغرام” التابعتان لشركة “ميتا” لعطل تقني أدَّى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم في عدة دول.
وأفاد موقع Downdetector المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات الإلكترونية بأن العطل بدأ نحو الساعة (3:25) صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تلقي آلاف البلاغات عن مشكلات في الوصول إلى المنصتين، فيما سُجلت انقطاعات متقطعة في بعض دول آسيا.
وأشار مستخدمون إلى تعذر تسجيل الدخول، وتحميل الصفحات والمنشورات، إضافة إلى مشكلات في رفع الصور وإرسال الرسائل، في حين استمرت خدمات تطبيق “فيسبوك” على الهواتف الذكية بالعمل دون تأثر ملحوظ بهذا العطل.
ولم تصدر الشركة حتى الآن أي بيان يوضح سبب الخلل أو نطاقه.