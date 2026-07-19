عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول

تعرضت منصتا “فيسبوك” وإنستغرام” التابعتان لشركة “ميتا” لعطل تقني أدَّى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم في عدة دول.

وأفاد موقع Downdetector المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات الإلكترونية بأن العطل بدأ نحو الساعة (3:25) صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تلقي آلاف البلاغات عن مشكلات في الوصول إلى المنصتين، فيما سُجلت انقطاعات متقطعة في بعض دول آسيا.

وأشار مستخدمون إلى تعذر تسجيل الدخول، وتحميل الصفحات والمنشورات، إضافة إلى مشكلات في رفع الصور وإرسال الرسائل، في حين استمرت خدمات تطبيق “فيسبوك” على الهواتف الذكية بالعمل دون تأثر ملحوظ بهذا العطل.

ولم تصدر الشركة حتى الآن أي بيان يوضح سبب الخلل أو نطاقه.