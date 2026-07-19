Icon

عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة Icon توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز Icon مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة Icon طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص Icon الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر Icon القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية Icon #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا Icon القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية Icon وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٦ مساءً
عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت منصتا “فيسبوك” وإنستغرام” التابعتان لشركة “ميتا” لعطل تقني أدَّى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم في عدة دول.
وأفاد موقع Downdetector المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات الإلكترونية بأن العطل بدأ نحو الساعة (3:25) صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تلقي آلاف البلاغات عن مشكلات في الوصول إلى المنصتين، فيما سُجلت انقطاعات متقطعة في بعض دول آسيا.
وأشار مستخدمون إلى تعذر تسجيل الدخول، وتحميل الصفحات والمنشورات، إضافة إلى مشكلات في رفع الصور وإرسال الرسائل، في حين استمرت خدمات تطبيق “فيسبوك” على الهواتف الذكية بالعمل دون تأثر ملحوظ بهذا العطل.
ولم تصدر الشركة حتى الآن أي بيان يوضح سبب الخلل أو نطاقه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد