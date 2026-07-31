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علماء روس يطورون خبزًا غنيًا بالبروتين والألياف لدعم إنقاص الوزن

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
علماء روس يطورون خبزًا غنيًا بالبروتين والألياف لدعم إنقاص الوزن
المواطن - واس

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طوّر علماء من المركز الفيدرالي الروسي للبحوث في مجال التغذية والتكنولوجيا الحيوية نوعًا جديدًا من الخبز، يهدف إلى دعم إنقاص الوزن وتحسين أيض الكربوهيدرات والدهون لدى المصابين بمتلازمة الأيض.

ويتكون الخبز من مزيج من دقيق القمح الكامل، ودقيق الحنطة السوداء الخضراء، ونخالة الشوفان، وبروتين دوار الشمس، مما يعزز محتواه من البروتين والألياف والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.

وأوضح الباحثون أن البروتين والألياف والأحماض الفينولية الموجودة في مكونات المنتج قد تسهم في تحسين التمثيل الغذائي، وخفض مستويات الدهون وسكر الدم، والحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات السكري.

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