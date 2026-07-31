علماء روس يطورون خبزًا غنيًا بالبروتين والألياف لدعم إنقاص الوزن

طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى فندقي تجاري بجوار مسجد القبلتين اكتشاف بروتين قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السكري من النوع الثاني رسميًا.. وليد الفراج يغادر مجموعة MBC بعد مسيرة امتدت 14 عامًا ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران الأرصاد: تأثير ظاهرة النينو على السعودية غير مباشر.. والاحتراق الحراري مجرد مصطلح متداول إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة
طوّر علماء من المركز الفيدرالي الروسي للبحوث في مجال التغذية والتكنولوجيا الحيوية نوعًا جديدًا من الخبز، يهدف إلى دعم إنقاص الوزن وتحسين أيض الكربوهيدرات والدهون لدى المصابين بمتلازمة الأيض.
ويتكون الخبز من مزيج من دقيق القمح الكامل، ودقيق الحنطة السوداء الخضراء، ونخالة الشوفان، وبروتين دوار الشمس، مما يعزز محتواه من البروتين والألياف والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.
وأوضح الباحثون أن البروتين والألياف والأحماض الفينولية الموجودة في مكونات المنتج قد تسهم في تحسين التمثيل الغذائي، وخفض مستويات الدهون وسكر الدم، والحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات السكري.