Icon

باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد Icon وظائف شاغرة بـ شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي Icon فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال Icon إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان Icon جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف Icon مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع Icon البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة Icon ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب 9 ولايات ماليزية

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب 9 ولايات ماليزية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، من المتوقع أن تؤثر في عدة مناطق بتسع ولايات.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن التحذير يشمل كامل ولاية ميلاكا، ومنطقة بالينج في ولاية قدح، ومنطقة هولو بيراك في ولاية بيراك، إضافة إلى مناطق تومبات وباسير ماس وكوتا بارو وجيلي وتاناه ميراه وباشوك وماتشانج وباسير بوتيه وكوالا كراي في ولاية كلنتان.
وأضافت أن الظروف الجوية نفسها يتوقع أن تؤثر أيضًا في مناطق بيسوت وسيتيو وكوالا نيروس وهولو ترينجانو وكوالا ترينجانو ومارانج في ولاية ترينجانو، ومرتفعات كاميرون وليبيس وراوب وبنتونج في ولاية باهانج، وفي ولاية جوهور، ويشمل التحذير مناطق تانجكاك وموار وباتو باهات وبونتيان وجوهور باهرو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد