عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب 9 ولايات ماليزية

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أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، من المتوقع أن تؤثر في عدة مناطق بتسع ولايات.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن التحذير يشمل كامل ولاية ميلاكا، ومنطقة بالينج في ولاية قدح، ومنطقة هولو بيراك في ولاية بيراك، إضافة إلى مناطق تومبات وباسير ماس وكوتا بارو وجيلي وتاناه ميراه وباشوك وماتشانج وباسير بوتيه وكوالا كراي في ولاية كلنتان.
وأضافت أن الظروف الجوية نفسها يتوقع أن تؤثر أيضًا في مناطق بيسوت وسيتيو وكوالا نيروس وهولو ترينجانو وكوالا ترينجانو ومارانج في ولاية ترينجانو، ومرتفعات كاميرون وليبيس وراوب وبنتونج في ولاية باهانج، وفي ولاية جوهور، ويشمل التحذير مناطق تانجكاك وموار وباتو باهات وبونتيان وجوهور باهرو.