عوالق ترابية على شرورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن عوالق ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الساعة الرابعة صباحًا.