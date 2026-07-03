عوالق ترابية على شرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن عوالق ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الساعة الرابعة صباحًا.