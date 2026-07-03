عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد

سجل لبنان عودة واسعة للنازحين إلى مناطقهم، مع استمرار تراجع حدة المواجهات عقب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 646 ألف شخص عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الماضية، في حين لا يزال نحو نصف مليون شخص خارج مناطقهم الأصلية.

وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر الخميس، أن عدد العائدين بلغ 646,107 أشخاص، من بين أكثر من مليون نازح كانت السلطات اللبنانية قد أحصتهم خلال فترة التصعيد، مشيرة إلى أن قرابة 500 ألف شخص ما زالوا نازحين، وذلك وفق بيانات جُمعت بالتنسيق مع الجهات المحلية منذ 22 يونيو.

وجاءت هذه العودة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 يونيو، عقب التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية داخل لبنان.

وشهدت مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات الآلاف من السكان إلى منازلهم، بالتزامن مع مواصلة السلطات اللبنانية إزالة المخيمات والخيام العشوائية في بيروت ومحيطها، إضافة إلى تقليص عدد مراكز الإيواء الرسمية مع تحسن الأوضاع الميدانية واستمرار عودة النازحين.