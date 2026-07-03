Icon

جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ Icon رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة Icon رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم Icon انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب Icon عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد Icon المدرجات الجبلية في جازان.. هندسة زراعية تجسد استدامة الموارد عبر الأجيال Icon إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط لعبة ترفيهية بأحد مهرجانات أبها Icon مصاحف ومخطوطات نادرة تزين جناح بحر الإيمان بمتحف البحر الأحمر Icon بعد هانتا.. نوروفيروس ينتشر على سفينة سياحية خلال رحلة بحرية طويلة Icon ضبط مواطن لإشعاله النار في الأماكن غير المخصصة لها بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٥ مساءً
عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجل لبنان عودة واسعة للنازحين إلى مناطقهم، مع استمرار تراجع حدة المواجهات عقب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 646 ألف شخص عادوا إلى منازلهم خلال الأسابيع الماضية، في حين لا يزال نحو نصف مليون شخص خارج مناطقهم الأصلية.

وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر الخميس، أن عدد العائدين بلغ 646,107 أشخاص، من بين أكثر من مليون نازح كانت السلطات اللبنانية قد أحصتهم خلال فترة التصعيد، مشيرة إلى أن قرابة 500 ألف شخص ما زالوا نازحين، وذلك وفق بيانات جُمعت بالتنسيق مع الجهات المحلية منذ 22 يونيو.

وجاءت هذه العودة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 يونيو، عقب التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية داخل لبنان.

وشهدت مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت عودة مئات الآلاف من السكان إلى منازلهم، بالتزامن مع مواصلة السلطات اللبنانية إزالة المخيمات والخيام العشوائية في بيروت ومحيطها، إضافة إلى تقليص عدد مراكز الإيواء الرسمية مع تحسن الأوضاع الميدانية واستمرار عودة النازحين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
العالم

توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة...

العالم
لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني
العالم

لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق...

العالم
الجيش اللبناني بشأن دعوات الاحتجاج: لن نسمح بالإخلال بالأمن
العالم

الجيش اللبناني بشأن دعوات الاحتجاج: لن نسمح...

العالم