عودة التيار الكهربائي بالكامل بعد انقطاعه بمناطق في البحرين

استعادت جميع المناطق في مملكة البحرين التيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترة محدودة.

وأوضحت هيئة الكهرباء والماء البحرينية، أن الانقطاع المحدود الذي طرأ على التيار الكهربائي في عدد من مناطق المملكة، جرى استعادته بالكامل في كافة المناطق المتأثرة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وقد تعرضت بعض المناطق في مملكة البحرين في وقت سابق اليوم لانقطاع في التيار الكهربائي.