غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مستهدفةً بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تفجير في بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

ونفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارةً على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأفيد بوقوع إصابتين، سبق ذلك بأقل من نصف ساعة قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير في بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

وسجل ظهر اليوم تحرك لآليات إسرائيلية في محيط بلدتي زوطر الغربية و زوطر الشرقية في جنوب لبنان، ترافق مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة في المنطقة، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وعمد الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح إلى إحراق المنازل في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، حيث شوهدت سحب الدخان تتصاعد من اكثر من مكان في البلدة، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام”.

وسجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار، شرق لبنان، وصولًا إلى تخوم السلسلة الشرقية. كما سجّل للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، على علو منخفض، وصولا الى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وألقت طائرة “درون” إسرائيلية ظهر اليوم قنبلة صوتية مرّتين على بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد نفّذت فجر الثلاثاء، عمليات تفجير استهدفت عدداً من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدل زون وحداثا في جنوب لبنان.

كما نفذت عمليات تفجير في الأودية الممتدة من مجدل زون حتى وادي حسن، وفي محيط بلدتي الطيري وكونين في جنوب لبنان. وتعرضت بلدة بيوت السياد فجر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي.