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غرامة بين 3 و6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
غرامة بين 3 و6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات
المواطن - فريق التحرير

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حذّر المرور السعودي قائدي المركبات من خطورة المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكداً أن هذا السلوك المروري يرفع احتمالات وقوع الحوادث، ويؤدي إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته، بما يشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة الآخرين.

وأوضح المرور أن المراوغة بين المركبات تُعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر، خاصة على الطرق السريعة وفي أوقات الكثافة المرورية.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالمسارات المحددة، والمحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانتقال المفاجئ بين المسارات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث، والحفاظ على انسيابية الحركة على الطرق.

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