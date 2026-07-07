أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 فتح باب التسجيل في برنامج المتطوعين لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، التي تستضيفها المملكة في مدن الرياض وجدة والخبر خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

ويمنح البرنامج الشباب والفتيات فرصة المشاركة في تنظيم أكبر بطولة كروية على مستوى القارة الآسيوية، والإسهام في تقديم تجربة تنظيمية متميزة لجميع ضيوف البطولة، في إطار النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، كما يتيح للمتطوعين تسجيل ساعاتهم عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة أن برنامج المتطوعين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز جودة التنظيم ويسهم في تقديم تجربة تواكب مكانة البطولة وتطلعات ضيوفها.

ودعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى برنامج المتطوعين التسجيل عبر الرابط: https://loc-volunteers.rosterfy.eu/register والمشاركة في تنظيم البطولة والإسهام في إنجاح هذا الحدث القاري الذي تستضيفه المملكة مطلع عام 2027.