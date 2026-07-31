إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة الدفاع الكويتية: تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي 25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا مبادرة سعودية رائدة.. تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة البحرية أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا
طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل منشأة تحويلية للاستفادة من متبقيات النخيل بمحافظة عنيزة، ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، ودعم الاستدامة البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية.
وتهدف الفرصة إلى رفع القيمة المضافة لقطاع النخيل، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والزراعية، والمحافظة على البيئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الفرع أن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ (500) ألف متر مربع، بعقد استثماري يمتد (15) عامًا، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، من خلال الرابط التالي: https://furas.momah.gov.sa/.