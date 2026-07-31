فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل منشأة تحويلية للاستفادة من متبقيات النخيل بمحافظة عنيزة، ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، ودعم الاستدامة البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية.

وتهدف الفرصة إلى رفع القيمة المضافة لقطاع النخيل، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والزراعية، والمحافظة على البيئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح الفرع أن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ (500) ألف متر مربع، بعقد استثماري يمتد (15) عامًا، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، من خلال الرابط التالي: https://furas.momah.gov.sa/.