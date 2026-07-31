Icon

إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا Icon فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 64 كيلو قات في جازان Icon الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات Icon السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة Icon الدفاع الكويتية: تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي Icon 25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر Icon الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا Icon مبادرة سعودية رائدة.. تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة البحرية Icon أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٧ مساءً
فرصة استثمارية لإنشاء منشأة تحويلية لمتبقيات النخيل في عنيزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل منشأة تحويلية للاستفادة من متبقيات النخيل بمحافظة عنيزة، ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، ودعم الاستدامة البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية.
وتهدف الفرصة إلى رفع القيمة المضافة لقطاع النخيل، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والزراعية، والمحافظة على البيئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الفرع أن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ (500) ألف متر مربع، بعقد استثماري يمتد (15) عامًا، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، من خلال الرابط التالي: https://furas.momah.gov.sa/.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد