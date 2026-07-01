فرنسا تتجاوز السويد بثلاثية نظيفة وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره السويدي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب نيويورك/نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ 32.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لفرنسا عند الدقيقة (45)، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة (53)، ثم عاد مبابي ليختتم الثلاثية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة (74)، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار مستحق وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة، حيث سيواجه منتخب باراغواي في دور الـ16، فيما ودع المنتخب السويدي منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ (32)