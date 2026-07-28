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ماكرون: الوضع الذي نواجهه الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية

فرنسا تستعد لرابع موجة حر جديدة وفرق الإطفاء تخمد حريق بوردو

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
فرنسا تستعد لرابع موجة حر جديدة وفرق الإطفاء تخمد حريق بوردو
المواطن - فريق التحرير

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تستعد فرنسا، اليوم الثلاثاء، لمواجهة رابع موجة حر كبيرة هذا العام مع زيادة الضغط على فرق الإطفاء، التي تكافح حريق غابات ضخم في منطقة بوردو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء جنوب غربي البلاد.

ووفقا لمصدر رويترز للمناخ، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بوردو إلى 33 درجة مئوية خلال النهار، أي ما يزيد بنحو سبع درجات عن متوسط درجات الحرارة العظمى المسجلة بين عامي 1961 و1990.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي توجه إلى المنطقة مساء أمس الاثنين “الوضع الذي نواجهه اليوم هو أخطر ما سجلناه على الإطلاق والأصعب منذ الحرب العالمية الثانية”.

وذكرت ناتالي ديلاتر عضو مجلس الشيوخ عن منطقة جيروند، التي تضم مدينة بوردو، أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق خلال الليل، لكن الوضع لا يزال صعبا.

وقالت لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، “سيعتمد كل شيء على كيفية مضي رجال الإطفاء قدما على الأرض”.

وتشهد فرنسا موسم حرائق غابات غير مسبوق. وتجاوزت المساحة المحترقة بالفعل تلك غير المسبوقة المسجلة في عام 2022.

وتغطي غابات الصنوبر منطقة لاند الواقعة في جنوب غربي بوردو والتي تكون شديدة الاشتعال عندما تصبح جافة. وأتت النيران على أكثر من عشرة آلاف فدان حتى الآن.

وأجلت السلطات حوالي 220 ألف شخص، من بينهم مصطافون وسكان محليون.

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