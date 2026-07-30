فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% الأردن: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة كدانة جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو-فرانس” أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.
وقالت الهيئة: “تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف”. كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.
وفي السياق، أعلنت سُلطات إقليم كوت دور، أن حريقًا اندلع بغابة في بلدية كوشيه شرقي فرنسا، وامتد على مساحة 50 هكتارًا.
وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة.