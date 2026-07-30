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فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات
المواطن - واس

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو-فرانس” أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.
وقالت الهيئة: “تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف”. كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.
وفي السياق، أعلنت سُلطات إقليم كوت دور، أن حريقًا اندلع بغابة في بلدية كوشيه شرقي فرنسا، وامتد على مساحة 50 هكتارًا.
وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة.

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