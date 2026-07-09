فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

حسم منتخب فرنسا التأهل عن جدارة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، وشهد تألقًا كبيرًا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لعدة فرص محققة، أبرزها ركلة الجزاء التي نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 26، ليحافظ على نظافة شباكه ويُبقي آمال منتخب بلاده قائمة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد المغرب أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52، بعدما أضاع شمس الدين طالبي فرصة خطيرة عقب تدخل الدفاع الفرنسي، لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

الهدف الأول لفرنسا

ونجح المنتخب الفرنسي في فك شفرة الدفاع المغربي بالدقيقة 60، بعدما أرسل ديزيري دوي تمريرة من الجهة اليسرى إلى كيليان مبابي، الذي أطلق تسديدة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى ياسين بونو، معلنًا الهدف الأول للديوك.

عثمان ديمبيلي يضاعف النتيجة لمنتخب فرنسا#كأس_العالم2026⁩ pic.twitter.com/S4qGtfcNbh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2026

ورد مدرب المغرب محمد وهبي بإجراء تبديلين في الدقيقة 62، بمشاركة سفيان رحيمي بدلًا من بلال الخنوس، وسفيان أمرابط بدلًا من أيوب بوعدي، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

فرنسا تسجل الهدف الثاني

ولم تمض سوى أربع دقائق حتى عززت فرنسا تقدمها بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، بعدما مرر مبابي كرة إلى عثمان ديمبيلي على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية استقرت على يسار ياسين بونو.

وبهذا الفوز المستحق، يضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من تألق نجومه في الشوط الثاني