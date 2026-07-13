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فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ مساءً
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
المواطن - واس

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية غدًا إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا على إستاد دالاس في مدينة دالاس الأمريكية, لحساب الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًّا استثنائيًّا بين اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.
ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بعد مشوار قوي أكد فيه قدرته على التعامل مع المباريات الإقصائية بفضل خبرة عناصره وجودة منظومته الهجومية، فيما يواصل المنتخب الإسباني تقديم عروضه المميزة معتمدًا على أسلوبه القائم على الاستحواذ وسرعة التحولات، إلى جانب كوكبة من المواهب الشابة التي فرضت حضورها في البطولة.
وتستقطب المواجهة اهتمامًا خاصًا بسبب الصراع المنتظر بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، في واحدة من أبرز المواجهات الفردية التي ينتظرها متابعو البطولة.
ويخوض مبابي اللقاء ساعيًا إلى قيادة المنتخب الفرنسي نحو نهائي جديد، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وخبرته في المباريات الكبرى، ويطمح يامال إلى مواصلة تألقه اللافت وإثبات مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد، بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها خلال منافسات كأس العالم.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا بين المدرستين الفرنسية والإسبانية، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، وهو ما يعزز من قيمة المواجهة التي تعد بمنح الجماهير إثارة وندية حتى صافرة النهاية.
ويتطلع الفائز من هذه القمة الأوروبية إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ومواصلة حلم التتويج بأغلى الألقاب العالمية، فيما سيغادر الطرف الآخر المنافسة بعد رحلة حافلة بالمستويات المميزة في مونديال 2026.

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