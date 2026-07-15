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فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري
المواطن - فريق التحرير

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.

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