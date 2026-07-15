بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026 وظائف شاغرة في طيران أديل سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.