“فلكية جدة” تنفي شائعة كسوف 12 أغسطس

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نفت الجمعية الفلكية بجدة صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض السعودية لظلام نهاري يوم 12 أغسطس 2026، مؤكدة أن كسوف الشمس الكلي في ذلك التاريخ لن يكون مرئيًا في المملكة.
وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن الاعتقاد المتداول حول حدوث ظلام نهاري في السعودية خلال هذا الكسوف غير صحيح.
وأضافت أن الظلام النهاري في المملكة سيرتبط بكسوف الشمس الكلي المقرر يوم 2 أغسطس 2027، عندما يعبر مسار الكلية غرب وجنوب غرب السعودية.