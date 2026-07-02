فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، وصول كوكب الزهرة إلى أعلى ارتفاع له في سماء المساء خلال ظهوره المسائي لعام 2026، حيث سيكون في أفضل وضعية للرصد بعد غروب الشمس وسيظهر ساطعًا في الأفق الغربي مع بداية الليل.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بحسب الحسابات الفلكية لمدينة جدة سيبلغ الزهرة ارتفاعًا قدره نحو 35 درجة فوق الأفق عند غروب الشمس، وهي أعلى نقطة يصل إليها خلال هذا الظهور المسائي من هذا الموقع، بينما يختلف الارتفاع قليلًا من مكان إلى آخر داخل الوطن العربي وفق الموقع الجغرافي للراصد.

وأضاف أنه سيكون الزهرة في ذلك المساء من ألمع الأجرام السماوية في السماء، حيث سيبلغ لمعانه نحو القدر الظاهري -4.3، لذا سيكون من السهل العثور عليه بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع لا تكاد تخطئها العين بعد غروب الشمس.

ولا يشير مصطلح “أعلى ارتفاع” إلى وصول الزهرة إلى أعلى نقطة في السماء أثناء الليل، بل إلى وصوله إلى أكبر ارتفاع فوق الأفق عند لحظة غروب الشمس خلال فترة ظهوره المسائي وهي من العوامل التي تحدد مدى سهولة رصده ووضوحه.

وعند توجيه تلسكوب صغير نحو الزهرة سيظهر بقرص مضاء جزئيًا يشبه طور القمر الأحدب، إذ لا يظهر كامل القرص المضيء بسبب تغير زاوية رؤيته من الأرض أثناء دورانه حول الشمس.

وسيواصل الزهرة تألقه في سماء المساء خلال الأسابيع التالية متجهًا نحو مرحلة أكبر استطالة شرقية عن الشمس في أغسطس 2026، عندما يبلغ أكبر مسافة زاوية له عن الشمس في السماء وهي من أهم مراحل ظهور الكوكب المسائي.

ويعرف الزهرة باسم نجمة المساء عندما يظهر بعد غروب الشمس، لكنه ليس نجمًا بل كوكب صخري مغطى بغلاف جوي كثيف يعكس قدرًا كبيرًا من ضوء الشمس ما يجعله ألمع كواكب المجموعة الشمسية كما يرى من الأرض.