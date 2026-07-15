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فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٧ مساءً
فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم
المواطن - واس

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يُرصد هلال شهر صفر مساء اليوم، بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الغربي, حيث يظهر في مشهد فلكي جميل يتيح فرصة للرصد والتصوير في مختلف مناطق الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران يوم أمس عند الساعة 12:43 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي اللحظة الفلكية التي يكون فيها القمر والشمس على خط طول سماوي واحد تقريبًا لينتقل بعدها القمر في السماء من شرق الشمس إلى غربها معلنًا بداية شهر اقتراني جديد.
وبيّن أنه مع ابتعاد الهلال عن وهج الشمس بعد غروبها مقارنة بالليلة الماضية تصبح رؤيته أكثر وضوحًا؛ حيث يزداد ارتفاعه فوق الأفق يومًا بعد يوم ويزداد الجزء المضاء من سطحه المواجه للأرض مع استمرار حركته في مداره حول الأرض, لافتًا الانتباه إلى أنه خلال رصد الهلال يمكن ملاحظة ظاهرة “نور الأرض” وهي إضاءة خافتة تظهر على الجزء غير المضاء من القمر نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض باتجاه القمر فتمنح قرصه مظهرًا جميلًا عند استخدام المناظير أو التصوير الفلكي.
وأفاد أبو زاهرة أنه مع استمرار حركة القمر شرقًا في مداره حول الأرض يتغير موقعه الظاهري في السماء يوميًا ليصبح دليلًا طبيعيًا يساعد على التعرف على مواقع بعض النجوم والكواكب، عادًا متابعة الهلال فرصة للاستمتاع بجمال السماء واكتشاف تفاصيل الحركة المنتظمة للأجرام السماوية.

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