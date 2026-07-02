فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة “الجيومكانية” تعزز ريادة المملكة بشهادتي آيزو لإدارتي المعرفة والابتكار
نجحت فرق الإنقاذ في انتشال حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما حيا من تحت أنقاض قبو منهار، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، منهين بذلك عملية إنقاذ مضنية استمرت أياما، وتحولت إلى رمز للأمل بعد الدمار الذي خلفه الزلزالان اللذان هزا فنزويلا قبل ثمانية أيام.
ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال هيرنان ألبرتو جيل فلوريس سالما، بعدما ظل عالقا تحت أنقاض الطابق السفلي لمركز “جاليرياس بلايا جراندي” التجاري في بلدة لا جوايرا الساحلية منذ 24 يونيو، وتمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية يوم السبت.
وكان جيل فلوريس، الذي يعمل حارس أمن في الوردية الليلية بالمركز التجاري، داخل غرفة الحراسة الصغيرة التابعة له عندما وقع الزلزال العنيف الأول.