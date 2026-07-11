مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا تراجع أسعار النفط عند التسوية انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030 الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة” اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4118 قتيلًا.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، أن عدد المصابين بلغ 16740 شخصًا، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في جهود الإغاثة بلغ 30076 من أفراد خدمات الطوارئ، و29344 متطوعًا، و3931 من رجال الإنقاذ الأجانب.