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فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4118 قتيلًا.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، أن عدد المصابين بلغ 16740 شخصًا، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في جهود الإغاثة بلغ 30076 من أفراد خدمات الطوارئ، و29344 متطوعًا، و3931 من رجال الإنقاذ الأجانب.

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