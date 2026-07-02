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فنزويلا تسجّل 782 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
فنزويلا تسجّل 782 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين
المواطن - واس

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أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، أنه جرى تسجيل 782 هزة ارتدادية في فنزويلا منذ الزلازل المدمّرة التي ضربت البلاد في 24 يونيو الماضي.
وقال رودريغيز في إفادة صحفية بثتها قناة “في​​​.تي.في” التلفزيونية المحلية: “منذ مساء 24 يونيو وحتى الآن، أحصينا 782 هزة ارتدادية”.
وأشار إلى أن معدل تكرار الهزات الارتدادية وقوتها يستمران في الانخفاض.
وكانت فنزويلا قد تعرضت الأسبوع الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات، ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2,295 شخصًا، فيما تجاوز عدد المصابين 11,267 شخصًا.

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