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فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا”

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا”
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الصحة في فنزويلا، أمس الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل توفوا بعد إصابتهم بفيروس هانتا، مع استبعادها انتقال هذا المرض النادر بين البشر.

وأوضحت الوزارة أن المصابين بـ”تشخيص مؤكد لفيروس هانتا” توفوا في ولاية أنزواتيغي شمال شرقي البلاد، وأضافت أن “لا أدلة علمية على انتقال العدوى بين البشر في بلدنا”.

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كما نفت الوزارة وجود أي صلة بين وفيات فيروس هانتا ووفاة عاملين صحيين في ولاية باريناس الغربية، والتي لا يزال سببها غير محددـ، كما استبعدت الوزارة وجود أي “ارتباط بين الحالات المبلغ عنها”.

وقد أثار تفشٍ لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في نيسان/أبريل حالة ذعر صحية عالمية.

ولقي ثلاثة أشخاص على متن السفينة “إم في هونديوس” (MV Hondius) حتفهم بسبب المرض آنذاك.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي رسميا في أوائل يوليو.

وكانت السفينة قد أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين، حيث يتوطن متحور أنديز – وهو المتحور الوحيد المعروف بقدرته على الانتقال بين البشر – في بعض المناطق.

ولا يوجد علاج محدد لفيروس هانتا التنفسي، والذي ينتقل عادة من طريق القوارض، ونادرا جدا ما ينتقل بين الأشخاص.

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