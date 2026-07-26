فهد بن سلطان ونائبه يؤديان صلاة الميت على الشيخ جزاع بن كريم العطيات

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أدى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي شيخ بني عطية -رحمه الله-، وذلك في جامع الوالدين بمدينة تبوك.
وأدى الصلاة مع سموهما عددٌ من المسؤولين وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد.
وعقب أداء الصلاة، قدم أمير منطقة تبوك وسمو نائبه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأعرب، ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك ونائبه على مشاركتهما لهم في مصابهم، ومتابعتهم لحالته المرضية حتى وافته المنية، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.