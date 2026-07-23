فهد بن سلطان يحضر حفل  أهالي تبوك احتفاءً بعودته من رحلته العلاجية

حضر أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس، الحفل الذي أقامه أهالي المنطقة بمناسبة عودته من رحلته العلاجية، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

ولدى وصوله إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي جسّد مشاعر الفرح التي عمّت المنطقة بعودته من رحلته العلاجية.

بعد ذلك، ألقى الدكتور عبدالله عناد الغريض كلمة أهالي المنطقة، استهلها بحمد الله على ما أنعم به من الصحة والعافية، معبرًا عن فرحة الأهالي بعودة أمير المنطقة، وما عمّ أرجاء المنطقة من مشاعر الفرح والسرور.

وقال: “في هذا اليوم الذي تكتسي فيه المنطقة فرحها، وتزدان فيه القلوب قبل الأماكن، نستقبلكم بكل مشاعر المحبة والوفاء، ونعبر عن سرور الأهالي بوجودكم بينهم، وأنتم الذين ارتبط اسمكم بسنوات طويلة من العطاء والعمل والإنجاز”.

وأكد أن أمير المنطقة كان ولا يزال قريبًا من الإنسان قبل العمران، يستمع إلى المواطنين، ويتابع احتياجاتهم، ويوجه بخدمتهم، حتى أصبحت العلاقة بينه وبين أهالي المنطقة علاقة محبة راسخة صنعتها المواقف وخلّدها الإخلاص والعمل المتواصل، مشيرًا إلى ما شهدته منطقة تبوك خلال فترة توليه من نهضة تنموية ومشروعات شملت مختلف المجالات، وما حظي به إنسان المنطقة من رعاية واهتمام.

ثم توالت فقرات الحفل، حيث أُلقيت مجموعة من القصائد النبطية والفصيحة التي عبّرت عن مشاعر المحبة والوفاء والتقدير التي يكنّها أهالي المنطقة له، أعقبها تقديم أوبريت غنائي بهذه المناسبة، ثم أُدّيت العرضة السعودية بمشاركة أمير منطقة تبوك، وسط حضور كبير اكتظت به مدرجات مركز الأمير سلطان الحضاري.

وعقب ذلك، عبّر أمير منطقة تبوك، في كلمة وجّهها لأهالي المنطقة، عن شكره لله على ما أنعم به عليه من الشفاء، كما رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما حظي به من اهتمام ورعاية طوال فترة علاجه. كما قدّم شكره لأهالي منطقة تبوك على مشاعرهم الصادقة ووفائهم ومحبتهم، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمعه بأبناء المنطقة وبناتها، وقال: “قبل سفري قلت لكم: أنا أحبكم، أما الآن، وبعد ما مررت به وما شاهدته منكم، فأنا ما هو بس أحبكم… أنا أعشقكم”.

وأبدى تقديره للقائمين على تنظيم الحفل، الذين أنجزوا هذا العمل بصورة مميزة، وفي مقدمتهم وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني، والوكيل المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، كما وجّه الشكر للفنان محمد عبده وللفنانين المشاركين في الأوبريت.

وفي ختام الحفل، حضر الأمير فهد بن سلطان مأدبة العشاء التي أقامها أهالي المنطقة احتفاءً بعودته.