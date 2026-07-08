فهد بن سلطان يرفع الشكر للقيادة ويثمّن مشاعر أهالي تبوك بعد رحلته العلاجية

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مالقيه من كريم العناية والاهتمام المتواصل طوال فترة رحلته العلاجية.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك مساء أمس، رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين والمواطنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، مثمنًا لأهالي المنطقة مشاعرهم الصادقة والنبيلة التي أبدوها تجاهه، مؤكدًا أن ما شاهده من محبة واهتمام ليس بمستغرب على أهالي المنطقة.

كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.