فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك 

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس النيابة العامة بالمنطقة المكلف سليم بن حمود البلوي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تكليفه رئيسًا للنيابة العامة بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان بالبلوي، متمنيًا له التوفيق في عمله.
وثمن الأمير فهد بن سلطان الجهود التي يبذلها منسوبو النيابة العامة بمنطقة تبوك، منوهًا بما يحظى به جهاز النيابة العامة بالمملكة من متابعة من القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
من جانبه، أعرب رئيس النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وعلى ما يحظى به جهاز النيابة بالمنطقة من رعاية واهتمام من سموه.