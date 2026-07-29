فهد بن سلطان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بالقصر الحكومي أمس، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، الذي قدم للسلام على سموه، وتهنئته عقب عودته من رحلته العلاجية.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة تبوك بالشيخ سعد الشثري، مثمنًا مشاعره الطيبة والصادقة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، عبّر الشيخ سعد الشثري عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سموه في خدمة أهالي المنطقة ومتابعة احتياجاتهم.

وقال: “إن ما لمسناه من اهتمام ومحبة بين الأمير وأهالي تبوك يجسد تلاحم القيادة مع الشعب، وهو نهج أصيل في وطننا”، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وأن يديم عليها قيادتها.