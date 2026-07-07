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فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنسوبي إمارة تبوك 

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٩ مساءً
فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنسوبي إمارة تبوك 
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، وكلاء منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الامارة المساعدين، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة.

وثمن أمير تبوك ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم، ‏حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد.

ودعا في ختام اللقاء المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.

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