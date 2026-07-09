فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في جدة، اليوم، معالي وزيرة خارجية كندا السيدة أنيتا أناند.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وفتح آفاق أوسع للشراكة بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وناقش الجانبان التطورات في المنطقة، معربين عن إدانتهما واستنكارهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وللهجمات الآثمة التي طالت عددًا من دول المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، وتغليب لغة الحوار، بما يفضي إلى التوصل إلى اتفاق شامل يُرسخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي.