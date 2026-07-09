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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في جدة، اليوم، معالي وزيرة خارجية كندا السيدة أنيتا أناند.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وفتح آفاق أوسع للشراكة بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وناقش الجانبان التطورات في المنطقة، معربين عن إدانتهما واستنكارهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وللهجمات الآثمة التي طالت عددًا من دول المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، وتغليب لغة الحوار، بما يفضي إلى التوصل إلى اتفاق شامل يُرسخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي.

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