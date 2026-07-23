فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وآخر المستجدات حيالها.