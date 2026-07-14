فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وخلال الاتصال، أعرب معالي الدكتور بدر عبدالعاطي عن تضامن جمهورية مصر العربية ودعمها الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها عقب الهجمات الصاروخية التي أطلقتها مليشيات الحوثي، كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.