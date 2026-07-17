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فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٠ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتجديد موقف المملكة بالتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعددًا من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها.

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