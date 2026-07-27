فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع نظيره العماني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والدفع بالجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.