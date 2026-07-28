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فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين
المواطن - فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية منفصلة من كلٍ من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على بذل الجهود لخفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.
كما جرى إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، مؤكدين تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة، ورفضهم لجميع الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها ويعزز العمل الخليجي المشترك.

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