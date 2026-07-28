فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين

المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا الذكاء الاصطناعي في التعليم.. تحوّل شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا” بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية منفصلة من كلٍ من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على بذل الجهود لخفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.
كما جرى إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، مؤكدين تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة، ورفضهم لجميع الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها ويعزز العمل الخليجي المشترك.