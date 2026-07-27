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فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
وجرى خلال الاتصالين، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وإدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.

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