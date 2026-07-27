6.8 ملايين متفرج و9 ملايين زائر.. أرقام قياسية لمونديال 2026 ترامب يحذّر إيران من عمل عسكري قوي: ليس هناك متسع من الوقت فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت مسام ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق طيران ناس يطلق أكبر خطة لاستقطاب وتأهيل 300 طيار سعودي في برنامج “طياري المستقبل” الصين تنشر أول كوكبة تجارية لرصد الحطام الفضائي وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عددًا من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
وجرى خلال الاتصالين، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وإدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.