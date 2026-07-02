فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.