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فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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