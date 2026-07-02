فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها، وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.