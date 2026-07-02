Icon

الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي Icon رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح Icon ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور ضمن مشروع الدائري الشمالي Icon إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف Icon فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين Icon فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين Icon جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ Icon جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها، وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية
السعودية

فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون مع نائب رئيس الصين
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع...

السعودية
فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين
السعودية

فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي...

السعودية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت
السعودية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية الأردن
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع...

السعودية