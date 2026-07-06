فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية ومستجدات الأمن الإقليمي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدى علي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها ورفض كل مايمس أمنها واستقرارها، وأهمية بذل كافة الجهود لضمان أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.