فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان المقرر عقده غدًا الأربعاء بالشراكة مع الجمهورية الإيطالية، وذلك في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة وإيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.