فيصل بن فرحان يصل إلى سلطنة عُمان

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة مسقط، في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

وكان في استقبال سموه، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.

ومن المقرر أن يعقد سمو وزير الخارجية خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير الخارجية العُماني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة فرص وآفاق التعاون المشترك.