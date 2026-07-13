فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية أمن وحرية الملاحة، وكذلك المساعي الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين والتوصل إلى تحقيق سلام عادل ومستدام.