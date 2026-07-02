إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان جيل بينتو.
وعبّر سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة فنزويلا وشعبها الصديق في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها في هذا المصاب الأليم، واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للتخفيف من معاناة المتضررين، معربًا سموه في ختام الاتصال عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.