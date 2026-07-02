فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان جيل بينتو.

وعبّر سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة فنزويلا وشعبها الصديق في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها في هذا المصاب الأليم، واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للتخفيف من معاناة المتضررين، معربًا سموه في ختام الاتصال عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.