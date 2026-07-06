فيضانات وإجلاء السكان جنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة

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تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة جنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، وحث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية.
وقال مجلس مدينة دنيدن: إن مجموعة من الطرق في غرب وسط المدينة، أُغلقت خلال الليل بسبب الفيضانات، ووردت أنباء عن انهيارات أرضية صغيرة في شبه جزيرة أوتاجو.
وأضاف المجلس، أنه تم تركيب حواجز للحماية من الفيضانات في شوارع جنوب دنيدن، وأن المضخات والأنابيب تمكنت حتى الآن من التعامل مع مياه الأمطار.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن ما يعادل 100 مليمتر من الأمطار هطلت على دنيدن وأومارو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفة أنه من المتوقع أن تتحرك الأمطار شمالًا نحو كانتربري ومالبورو.