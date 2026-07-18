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فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
المواطن - فريق التحرير

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نظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فعالية خاصة في محطة غراند سنترال التاريخية بمدينة نيويورك، احتفاءً بالعد التنازلي لانطلاق نهائي كأس العالم 2026، وإبرازًا للطابع العالمي للحدث الذي يجمع الجماهير في مختلف القارات في لحظة واحدة.
وتنطلق المباراة النهائية عند الساعة الثالثة عصر غدٍ الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة بداية المواجهة.
وأعاد «فيفا» برمجة لوحات المغادرة الشهيرة في محطة غراند سنترال لعرض توقيت انطلاق المباراة في مدن تمثل جميع المنتخبات الـ48 التي شاركت في البطولة، في مشهد يرمز إلى أن اللحظة التي تبدأ في نيويورك ونيوجيرسي ستُعاش في الوقت نفسه حول العالم.
وشملت اللوحات مدنًا من بينها مدريد، وبوينس آيرس، وطوكيو، والرباط، وتورنتو، وبورت أو برنس، وأوكلاند، ومكسيكو سيتي، تأكيدًا لاتساع الأثر العالمي للبطولة وامتداده إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا» البالغ عددها 211 اتحادًا.
واختار «فيفا» محطة غراند سنترال لما تمثله ساعتها الشهيرة، ذات الواجهات الأربع، من رمزية للوقت والحركة والتواصل، إذ تستقبل المحطة منذ أكثر من قرن ملايين المسافرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت الفعالية لتجسّد التشابه بين المحطة والنهائي العالمي، بوصفهما نقطتي التقاء تربطان بين الشعوب وتصنعان لحظات مشتركة تبقى في الذاكرة.
كما عُرضت كأس بطولة العالم داخل المحطة ضمن الفعالية، وأتاح «فيفا» الصور والمقاطع المصورة للاستخدام الإعلامي عبر منصته الرقمية حتى يوم الاثنين 20 يوليو.

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