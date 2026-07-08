قادة الناتو يعلنون استثمارات دفاعية تتجاوز 50 مليار دولار

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أعلن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان مشترك، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.
وقال البيان إن “استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاجها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود”.
وأضاف البيان أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى “مواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقة الأطلسي، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب”.
وفي محاولة تحسين التعاون بين دول الحلف وقطاع الصناعات الدفاعية، افتتحت قمة الناتو هذا العام بمعرض للصناعات الدفاعية أمس الثلاثاء، حيث أعلن الأمين العام للحلف، مارك روته، عن صفقات شراء جديدة “تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مع توقعات بزيادتها”.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا وتكرارا بقية دول الحلف بالاعتماد المفرط على ميزانية الدفاع الأمريكية الضخمة، داعيا الأوروبيين إلى أخذ زمام المبادرة في حماية أمن القارة.
وبعد ضغوط متواصلة من الولايات المتحدة، تعهد أعضاء الحلف في قمة الناتو العام الماضي بزيادة ميزانياتهم الدفاعية بشكل كبير من 2% إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع تخصيص 5ر1% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات المتعلقة بالدفاع.